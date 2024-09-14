Oosterwolde için derbiye geliyorlar

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde'yi milli takım yetkililerinin Galatasaray ile oynanacak derbide izlemeye geleceği öğrenildi.

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Oosterwolde için derbiye geliyorlar
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14 Eylül 2024 13:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden biri olan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

DERBİDE İZLEYECEKLER

Yükselen performansı sonrası Hollanda'nın geniş oyuncu havuzuna dahil edilen yıldız oyuncunun Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde milli takım yetkilileri tarafından izleneceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında sergileyeceği performansa göre ekim ayındaki milli maçların kadrosuna çağrılıp çağrılmayacağı da belli olacak.

MOURINHO "KALSIN" DEMİŞTİ

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 8 maça çıkan Oosterwolde söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı. Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Oosterwolde için yaz transfer döneminde farklı ülkelerdeki çok sayıda kulüpten teklif gelmiş ancak Mourinho'nun talebiyle bu teklifler kabul edilmemişti.



 


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