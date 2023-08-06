Oosterwolde için ayrılık ihtimali!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Oosterwolde için ayrılık ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 17:47
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 17:48
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertliler bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor.

OOSTERWOLDE İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile yollar ayrılabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hollandalı sol beke teklifler var. Fenerbahçe'ye Oosterwolde için gelen tekliflerin iyi rakamlar olduğu ve 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON GELDİ

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Oosterwolde'yi Parma'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery