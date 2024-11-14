Oosterwolde için 20 milyon euro gelişmesi

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye devre arasında teklif yapmaya hazırlanan kulüpler bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Oosterwolde için 20 milyon euro gelişmesi
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14 Kasım 2024 09:59
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve geçen hafta ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, hala transferin gözde isimlerinden.

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Avrupa takımları, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için mücadele ediyor. Sezon başında gelen teklifleri sarı-lacivertliler, "Hem Ferdi hem Oosterwolde'yi satamayız" diyerek reddetmişti.

OCAK AYINDA TEKLİF YAPACAKLAR

Ancak ilgilerini kaybetmeyen Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.

20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ

Bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi. 2023 Ocak ayında Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla toplamda 62 karşılaşmada mücadele etti.



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