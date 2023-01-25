Oosterwolde'de hedef Kasımpaşa maçı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteği üzerine sol bek için çalışmalara yoğunluk verilirken, listenin ilk sırasında Jayden Oosterwolde yer alıyor.



"OLMAZSA OLMAZ"



Ezgjan Alioski ve Lincoln Henrique'den sol bekten yeterli katkıyı alamayan Fenerbahçe'de, bu bölgeye yapılacak takviye, 'olmazsa olmaz' hale geldi. Yönetim, Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydetti. Oyuncuyla 2027'ye kadar sürecek sözleşme için el sıkışıldı, Parma ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi. Jorge Jesus'un çok önem verdiği bu transfer için yönetim gözünü kararttı.



HEDEF KASIMPAŞA MAÇI



Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki sol bekin pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması için yoğun çaba sarf ediyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde yüzde 100 hazır bir şekilde gelecek. Jesus'un da yeni öğrencisini doğrudan kadroya dahil etmesi bekleniyor.





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