Oosterwolde, ameliyat için Hollanda'ya gitti!

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.
Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.
MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"
Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullanmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.
Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.
MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"
Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullanmıştı.