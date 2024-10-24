Oosterwolde, ameliyat için Hollanda'ya gitti!

Fenerbahçe'de çapraz bağları kopan Jayden Oosterwolde ameliyat olmak için Hollanda'ya gitti.

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Oosterwolde, ameliyat için Hollanda'ya gitti!
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24 Ekim 2024 11:06
Son güncelleme 24 Ekim 2024 11:08
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.

Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.

MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"

Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullanmıştı. 

 
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