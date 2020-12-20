Onyekuru'ya bir talip de Abu Dabi'den geldi

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru için yeni bir takım daha devreye girdi. BAE takımı Al-Jazira, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'da teknik direktör Niko Kovac tarafından gözden çıkarıldı.
AL-JAZİRA HAREKETE GEÇTİ
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, genç kanat oyuncusu için devreye giren son takım oldu.
BAE kaynaklarına göre, Henry Onyekuru'nun Abi Dabi'ye mi İstanbul'a mı gideceği gelecek haftalarda belli olacak.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'da teknik direktör Niko Kovac tarafından gözden çıkarıldı.
AL-JAZİRA HAREKETE GEÇTİ
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, genç kanat oyuncusu için devreye giren son takım oldu.
BAE kaynaklarına göre, Henry Onyekuru'nun Abi Dabi'ye mi İstanbul'a mı gideceği gelecek haftalarda belli olacak.