Onyekuru'ya bir talip de Abu Dabi'den geldi

Türkiye'ye geri döneceği konuşulan Onyekuru için Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira da devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Onyekuru'ya bir talip de Abu Dabi'den geldi
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20 Aralık 2020 17:13
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru için yeni bir takım daha devreye girdi. BAE takımı Al-Jazira, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'da teknik direktör Niko Kovac tarafından gözden çıkarıldı.

AL-JAZİRA HAREKETE GEÇTİ

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, genç kanat oyuncusu için devreye giren son takım oldu.

BAE kaynaklarına göre, Henry Onyekuru'nun Abi Dabi'ye mi İstanbul'a mı gideceği gelecek haftalarda belli olacak.



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