Onyekuru'ya bir talip de Abu Dabi'den geldi

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru için yeni bir takım daha devreye girdi. BAE takımı Al-Jazira, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'da teknik direktör Niko Kovac tarafından gözden çıkarıldı.



AL-JAZİRA HAREKETE GEÇTİ



Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, genç kanat oyuncusu için devreye giren son takım oldu.



BAE kaynaklarına göre, Henry Onyekuru'nun Abi Dabi'ye mi İstanbul'a mı gideceği gelecek haftalarda belli olacak.



