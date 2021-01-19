Onyekuru'nun oğlu okulda, kendisi yolda

Onyekuru ailesini İstanbul'a taşıdı, çocuğunun okulu bile başladı! Nijeryalı oyuncu ise Monaco ile anlaşma sağlanınca Galatasaray için uçağa binecek

Haber; Sabah
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Onyekuru'nun oğlu okulda, kendisi yolda
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19 Ocak 2021 12:21
Beşiktaş yenilgisi sonrası transferde düğmeye basan Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı Henry Onyekuru'nun transferini bu hafta bitirecek. 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunda direten Monaco ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transferde mutlu sona ulaşmaya çalışırken, Fransızlar'a bir sonraki satıştan yüzde 20 pay sözü verildi. Monaco'daki evini boşaltan Onyekuru, geçen hafta ailesini İstanbul'a getirmişti.

Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakan 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, eşini ve çocuğunu Florya tarafında yeni evine yerleştirdi. Onyekuru'nun oğlu hatta okula bile yazıldı ve babasının İstanbul'a gelmesini beklemeye başladı.



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