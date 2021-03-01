Onyekuru'dan söz: "Fırtına devam edecek!"

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarına söz verdi.

, Fotoğraf; AA
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Onyekuru'dan söz: 'Fırtına devam edecek!'
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01 Mart 2021 09:32
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Galatasaray'a devre arasında 3. kez imza atan Nijeryalı oyuncu, çıktığı 2 maçta 3 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında fileleri sarsamayan ve bu süreçte sadece 1 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarına söz verdi.

Performansını yeniden zirveye çekeceğini dile getiren yıldız oyuncu, "Onyekuru fırtınası sürecek" dedi. 



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