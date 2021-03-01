Onyekuru'dan söz: 'Fırtına devam edecek!'

Galatasaray'a devre arasında 3. kez imza atan Nijeryalı oyuncu, çıktığı 2 maçta 3 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında fileleri sarsamayan ve bu süreçte sadece 1 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarına söz verdi.
Performansını yeniden zirveye çekeceğini dile getiren yıldız oyuncu, "Onyekuru fırtınası sürecek" dedi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında fileleri sarsamayan ve bu süreçte sadece 1 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarına söz verdi.
Performansını yeniden zirveye çekeceğini dile getiren yıldız oyuncu, "Onyekuru fırtınası sürecek" dedi.