Onyekuru'dan söz: 'Fırtına devam edecek!'

Galatasaray'a devre arasında 3. kez imza atan Nijeryalı oyuncu, çıktığı 2 maçta 3 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.



Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında fileleri sarsamayan ve bu süreçte sadece 1 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarına söz verdi.



Performansını yeniden zirveye çekeceğini dile getiren yıldız oyuncu, "Onyekuru fırtınası sürecek" dedi.



