Onyekuru'dan ilk 11'e kesin dönüş

Gaziantep'te 45 dakika süre alıp golleriyle maçı çözen isim olan Henry Onyekuru'ya Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de şans vermeyi planlıyordu. Ancak Emre Akbaba'nın kötü performansı ve Onyekuru'nun muhteşem dönüşü bu planı öne aldırdı. Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacak. Onyekuru'nun sözleşmesinde yazan 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, zorunlu olmamasına rağmen sarı-kırmızılı kulüp tarafından kesin olarak kullanılacak.Futbol kariyeri boyunca 153 maça çıkan ve 59 gol atıp, 21 asist yapan Onyekuru, Galatasaray kariyerinde ise 57 maçta 19 gol atıp, 8 gol pası verdi. Başarılı futbolcu, sarı kırmızılı ekipte 43 kez sol kanat, 9 kez sağ kanat, 3 kez forvet arkası, 2 kez de santrfor olarak görev yaptı.Geçen sezon Babel ve Falcao gibi 30 yaş üzeri transferlerden pişman olan Fatih Terim, 1 Kasım 2019'da "Oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" derken 15 ayda takım bir nebze de olsa gençleşti. 1999 doğumlu Halil Dervişoğlu ile takviyelere başlayan Galatasaray'ın yeni hücum hattını 23 yaşındaki Onyekuru- Mostafa Mohamed ikilisi oluşturacak. Yeni Malatya'nın 1998 doğumlu ön liberosu Youssouf Ndayishimiye transferinde son aşamaya gelindi. Sağ bekin kurtarıcısı da Omar, Linnes ve Şener'den 2-3 yaş genç Yedlin olacak. Gaziantep deplasmanında asistiyle maçı çözen isimlerden 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu sezonun ikinci yarısında daha fazla süre alacak.