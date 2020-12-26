Onyekuru'dan Abu Dabi'den gelen teklif için karar

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru, BAE takımı Al-Jazira'nın teklifine pek sıcak bakmıyor

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Onyekuru'dan Abu Dabi'den gelen teklif için karar
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26 Aralık 2020 10:43
Devre arasında Monaco'dan ayrılması kesinleşen Henry Onyekuru'nun ilk tercihi 1 buçuk yıllığına Galatasaray'a dönmek.

Önceliği yeniden orta sahaya takviyeye veren sarı-kırmızılılar ise Onyekuru için henüz girişimde bulunmadı. Nijeryalı yıldıza Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira teklif sunarken, Onyekuru'nun Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi.

Futbol altyapısını Katar'da alan 23 yaşındaki oyuncu, Al-Jazira'yı son seçenek olarak görüyor.
 
Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklarına göre, Henry Onyekuru'nun Abi Dabi'ye mi İstanbul'a mı gideceği gelecek haftalarda belli olacak. 
 





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