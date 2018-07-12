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Onyekuru transferinde tek pürüz opsiyon!

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru ile kiralık anlaştı ama Everton ile opsiyon pazarlığı devam ediyor.

Kaynak: Takvim
Onyekuru transferinde tek pürüz opsiyon!
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12 Temmuz 2018 06:23
Galatasaray, Everton'ın 21 yaşındaki kanat forveti Henry Onyekuru ile kiralık olarak anlaştı.

İNGİLİZLER İNATÇI

Sarı-Kırmızılılar, transferi resmi olarak açıklamıyor çünkü İngiliz ekibiyle opsiyon pazarlığı devam ediyor.

Cimbom, Nijeryalı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. İngilizler ise inat ediyor.... Görüşmeler devam ediyor..

YENİ PRİM SİSTEMİ

Mustafa Cengiz yeni transfer edilen oyucuların maç başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini, görüşmelere başlandığı duyurulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sadece kazanılan maçları kapsayan bir prim sisteminde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.



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