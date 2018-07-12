Onyekuru transferinde tek pürüz opsiyon!

Mustafa Cengiz





İLGİLİ VİDEO yeni transfer edilen oyucuların maç başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini, görüşmelere başlandığı duyurulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile sadece kazanılan maçları kapsayan bir prim sisteminde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

, Everton'ın 21 yaşındaki kanat forvetiile kiralık olarak anlaştı.Sarı-Kırmızılılar, transferi resmi olarak açıklamıyor çünkü İngiliz ekibiyle opsiyon pazarlığı devam ediyor.Cimbom, Nijeryalı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. İngilizler ise inat ediyor.... Görüşmeler devam ediyor..