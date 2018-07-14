Onyekuru: ''Terim ile çalışmak bir ayrıcalık''

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'ın yeni transferi, beIN SPORTS HABER'e özel bir röportaj verdi.Henry Onyekuru, röportajında kariyerinin başlangıcını anlatırken, futbol gelişimindeki önemli noktaları anlattı ve bir de Paris SG itirafında bulundu.Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahseden genç oyuncuifadelerini kullandı.''Futbola 13 yaşımda Nijerya'da başladım. Katar'dan gelen bir grup tarafından keşfedildim ve Katar'a gittim. Benim için iyi bir başlangıç oldu. 5 sene boyunca hem okul hem futbol eğitimimi aldım.''''Bir şansım vardı. Eupen'de çok tecrübeli oyuncular vardı. Onun ve tecrübeli takım arkadaşlarımın tavsiyeleri ve çok çalışarak bir başarı elde ettim. Bunu tek başıma yapmadım tabii.''''Everton'a imza atmadan önce PSG ile sağlık kontrolüne girdiğim doğru. PSG büyük bir kulüp ama benim en büyük hayalim Premier League'de oynamaktı. Gece 12'de Everton'a gitmeye karar verdim. Premier League'de milli takım kuralı vardı. Bu kural sağlanamadığı için çalışma izni alınamadı. Tecrübe kazanmak için Anderlecht'e transfer oldum.''''Başarı sadece tek başınıza elde ettiğiniz bir şey değil. Oynadığım takım arkadaşlarımın, çalıştığım hocaların yardımı olmasa bu başarıyı gerçekleştiremezdim.''