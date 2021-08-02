Onyekuru, Olympiakos'a 4 yıllık imza attı

Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Onyekuru, Olympiakos'a 4 yıllık imza attı
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02 Ağustos 2021 11:54
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.

2025 yılına kadar Olympiakos forması giyecek olan Onyekuru, Nijerya Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.

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