Onyekuru, Olympiakos'a 4 yıllık imza attı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.



2025 yılına kadar Olympiakos forması giyecek olan Onyekuru, Nijerya Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.

