Onyekuru'nun sürpriz adresi: Olympiakos

Galatasaray'da üç farklı sezonda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'ya Olympiakos yolu göründü.



Monaco'nun kadroda düşünmediği Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru için girişimlerden bulunan Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, transfere nokta koyuyor.



Yunan basınında yer alan habere göre; Onyekuru, Olympiakos ile sözleşme imzalamak için pazar günü Atina'ya gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.



Olympiakos'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak gitmeye hazırlanan Onyekuru'nun sözleşmesinde 5 milyon euroluk opsiyon olacağı kaydedildi.



