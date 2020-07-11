Lig bitmeden Galatasaray'dan ayrılarak Monaco'ya dönen Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Robert Moreno'nun kendisinin ocak ayında ayrılmasını istemediğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Benim düzenli oynamaya, nefes almaya ihtiyacım vardı." dedi.



Onyekuru, "Daha sonra kendisi beni Fenerbahçe maçında izlemeye geldi ve o günden beri konuşmaya başladık. Önümüzdeki sezon görmek istediğini söylemişti" ifadelerini kullandı.



23 yaşındaki Nijeryalı, ikinci Galatasaray döneminde 10 Süper Lig maçına çıktı ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.



