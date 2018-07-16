Onyekuru kısa sürede göz doldurdu

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, idmanda gösterdiği performansla kısa sürede göz doldurdu.6 aylık bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz 2 gündür takımla çalışma fırsatı bulmasına karşın 21 yaşındaki futbolcu, şimdiden teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.İdmanlarda sürati ile dikkat çeken Nijeryalı, birbirinden şık gollere imza attı.Onyekuru, antrenmanın ardından Fatih Hoca ile kısa bir süre sohbet etti.