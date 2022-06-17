Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray forması giyen Onyekuru ile görüşme yaptı.
BEŞİKTAŞ İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
YUNANİSTAN'DA MUTSUZ
Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Henry Onyekuru, Yunanistan'da mutu değil. Futbolcu, Olympiakos'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta 1415 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon Euro değer biçiliyor.
BEŞİKTAŞ İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.
YUNANİSTAN'DA MUTSUZ
Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Henry Onyekuru, Yunanistan'da mutu değil. Futbolcu, Olympiakos'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta 1415 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon Euro değer biçiliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ