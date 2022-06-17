BEŞİKTAŞ İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU

YUNANİSTAN'DA MUTSUZ

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray forması giyen Onyekuru ile görüşme yaptı.Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak.Henry Onyekuru, Yunanistan'da mutu değil. Futbolcu, Olympiakos'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta 1415 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon Euro değer biçiliyor.