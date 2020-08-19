Onyekuru için sürpriz Beşiktaş iddiası

Galatasaray'da 2018 yılında 1 sezon ve geçtiğimiz Ocak ayından sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Beşiktaş'n devrede olduğu iddia edildi.

Onyekuru için sürpriz Beşiktaş iddiası
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19 Ağustos 2020 00:57
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun Beşiktaş tarafından istendiği iddia edildi.

TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın Henry Onyekuru transferi için devrede olduğu ve Monaco kulübüne teklif ilettiği iddia edildi. Habere göre Onyekuru konusundaki tasarrufunu henüz ortaya koymayan Monaco'nun planlamasına göre siyah beyazlıların yol izleyeceği kaydedildi.

Hazırlık maçlarında takıma monte olup olmayacağı kesinleşecek olan Onyekuru'nun bu sezon da kiralanmasına karar verilirse Beşiktaş'ın ilk teklifi yapan kulüp olduğu ise haberin detaylarında aktarıldı.

2018'de Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan, geçen sezon ise devre arasında Galatasaray'a gelerek sezonun son 2 maçı öncesinde kulübüne dönen Onyekuru, Süper Lig'de 10 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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