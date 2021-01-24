Onyekuru için hedef Fenerbahçe derbisi

Henry Onyekuru'nun bonservisini alabilmek için Monaco ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı. Galatasaray'ın, Monaco'yu 250 bin euroluk kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla ikna ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce 2 dönem Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.



HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ



Fransa'daki geniş korona önlemleri nedeniyle Nijeryalı futbolcunun gelişi sürekli ertelenmişti. Ancak dün mutlu son yaşandı. Onyekuru, İstanbul'da da karantinaya girecek. Daha sonra takımla çalışmalara başlayacak futbolcu, kısa sürede kadroda da yer bulacak. Yıldız oyuncunun 6 Şubat'taki Fenerbahçe deplasmanına kadar yüzde 100'üne ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmada da Onyekuru rüzgarı esmişti.



BU SEZON 600 BİN EURO GARANTİ



Nijeryalı futbolcu, sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 600 bin euro garanti para alacak. Henry Onyekuru, kariyerine Galatasaray'da devam etmesi halinde önümüzdeki sezon 1.2 milyon euro kazanacak. Fatih Terim'in transferini çok istediği yıldız isim için 3. Galatasaray dönemi çok uzun sürebilir. Aslan, son şampiyonluğunda olduğu gibi kanatlarda Feghouli-Onyekuru ikilisiyle başarı kovalayacak. Taraftar da mutlu.



