Onyekuru için Başakşehir sürprizi

Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için Başakşehir'in devreye girdiği iddia edildi.

Haber; Sabah
Onyekuru için Başakşehir sürprizi
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27 Temmuz 2020 13:37
Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için sürpriz var! Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir'de transfer listesinin ilk sırasında Henry Onyekuru var.

Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için Onyekuru'yu düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk, Onyekuru ismine olumlu yaklaşıyor.

Turuncu-lacivertliler, Nijeryalı yıldız için Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.



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