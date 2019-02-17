Onyekuru: 'Hocam asiste önem vermemizi söylüyor'

'ın deplasmanda'yı 4-1 yendiği maçtan sonraaçıklamalarda bulundu.Zorlu bir deplasmanda kazandıklarını kaydeden Onyekuru, "Deplasmanda kazanmak mükemmel bir duygu tabii, sonuçta deplasmanda oynuyorsunuz. Türkiye Ligi'nde deplasman maçlarının ne kadar zorlu geçtiğini herkes biliyor. O yüzden deplasmanda alınmış bir galibiyet bizim için çok önemli. Hocamızın bize söylediği son dakikaya kadar mücadele etmemizdi. Bizim de bunu sahada kelimesi kelimesine uyguladığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadele eden, iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Önemli bir deplasman galibiyeti aldık." dedi.Terim'in kendisinden asist yapmasını istediğini de belirten Nijeryalı oyuncu, "Tabii ki hocamızın bizimle yaptığı konuşmalar oluyor. Bir kanat oyuncusu olarak ilk etapta asiste önem vermemizi söylüyor. Ancak bunun yanında hocamızın gol atmamız konusunda da beklentisi var. Bugün asist anlamında da yardımcı oldum, Feghouli için de çok mutluyum. Çünkü iyi bir performans gösterdi ve bu performansını üç golle süsledi. Gol attığı için de böyle bir performans gösterdiği için de mutluyum." ifadelerini kullandı.