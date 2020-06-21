Onyekuru: "Hakemler bize izin vermiyor"

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Gaziantep maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Onyekuru: 'Hakemler bize izin vermiyor'
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21 Haziran 2020 23:44
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 saniye kuralının ihlali hakkında konuşan Onyekuru, "Bir bahane olarak algılanmasın ama geçen haftaya baksınlar, bu haftaya baksınlar; biz rakiplerimize dokunamıyoruz. Dokunduğumuz anda faul, kartlar.. Ben, İngiltere'de, Fransa'da Belçika'da oynadım ve bugün Okan'a çalınan 6 saniye kuralı gibi bir şey görmedim. Hakem izin vermiyor, izin vermiyorken siz de bir yere kadar bir şey yapabiliyorsunuz" dedi.

Galatasaray'ın son ana kadar mücadele edeceğini vurgulayan Onyekuru, "Biz Galatasarayız ve sonuna kadar savaşacağız, pes etmeyeceğiz ama mücadele edeceğiz ama bize hakemlerin izin vermesi gerekiyor, normal, adil maçları yönetmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. 

 



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