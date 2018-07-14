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Onyekuru, Galatasaray'ı seçme sebebini açıkladı!

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru Galatasaray tercihini neden yaptığını şu sözlerle açıkladı. "Ben hücum futbolunu seven bir hocayla çalışacağım" Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Onyekuru, Fatih Terim için de "Tam aradığım isim." dedi.

Kaynak: Sabah
Onyekuru, Galatasaray'ı seçme sebebini açıkladı!
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14 Temmuz 2018 07:33
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'ya hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe teklif yaptı.

Ayrıca Anderlecht de geçen sezon kiralık olarak oynattığı Nijeryalı futbolcuyu gelecek sezon için kadrosunda tutmak istedi. Ancak o Galatasaray'ı seçti. Bunun nedeni ise Fatih Terim'in futbol anlayışıydı.

Onyekuru, "Anderlecht defansif oynuyor. Beni Chelsea'deki Moses gibi kullanmaya çalıştılar. Ancak ben sol forvetim. Böyle oynayarak AS Eupen'de 25 gol atmıştım. Hücum futbolunu seven bir teknik adamla çalışmak en doğrusu" diyerek Terim'i tercih etti.

Hücum hattına çok yönlü oyuncu arayan tecrübeli hocanın ise maç kasetlerini izlediği Onyekuru için, "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi.

Sol açık, forvet arkası ve sağ açık gibi birçok bölgede oynayabilen Onyekuru, Terim'in jokeri olacak.



 

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