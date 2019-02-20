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Onyekuru: ''Galatasaray'da kalmak isterim''

Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru, takımı çok sevdiğini ve sezon sonunda da kalmak istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Onyekuru: ''Galatasaray'da kalmak isterim''
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20 Şubat 2019 17:23
Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru, Nijerya basınına flaş açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Burada çok mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Eğer Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım.'' diye konuştu.

Sezon sonu kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkarken 9 gol ve 2 asist üretti.

Genç yıldız, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda yine Galatasaray'da kalmak istediğini söylemiş ve ''Eğer Everton beni tekrar kiralamak isterse, Galatasaray tabii ki ilk tercihim olur. Tek odaklandığım Galatasaray'ın şampiyonluğu.'' sözlerini kullanmıştı.

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