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Onyekuru Fatih Terim'den tam not aldı

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Ankaragücü maçındaki performansıyla tam not aldı.

Onyekuru Fatih Terim'den tam not aldı
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11 Ağustos 2018 13:17
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru, İsviçre kampına sonradan katılsa da hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti.

Valencia hazırlık maçında Sarı- Kırmızılı formayla ilk golünü atan, Tunus'ta Club Africain'e karşı 90+3'te fileleri bulan 21 yaşındaki oyuncu yine de Fatih Terim tarafından Süper Kupa'da tercih edilmemişti. Dün akşam ise Ankara'da 11'de sahaya çıktı Nijeryalı.

Rakip takımın ikili sıkıştırmalarla topla buluşmasını engellemeye çalıştıkları genç oyuncu yine de sağ kanattan taşıdığı toplarda rakip savunmaya zor anlar yaşattı.



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