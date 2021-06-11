Onyekuru, Fatih Terim'i bekliyor

Satın alma opsiyonunun süresi bugün bitecek olan Henry Onyekuru, Fatih Terim'in Galatasaray'da devam etme ihtimalini hesaba katarak transfer tekliflerine yanıt vermedi.

Haber; Sabah
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Onyekuru, Fatih Terim'i bekliyor
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11 Haziran 2021 11:55
Ocak ayında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi bugün doluyor.

Geleceği belirsiz olan Nijeryalı yıldız, Olympiakos'tan resmi teklif alsa da kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in göreve devam etme ihtimalini hesaba katarak gelen tekliflere net bir yanıt vermiyor.

KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI

Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos ve Monaco çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak Yunan kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Çünkü Nijeryalı yıldız, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.

TERİM YOKSA TEKLİFLERE BAKACAK

Eğer Terim yeni sezonda göreve devam ederse hemen yönetimden Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını isteyecek. Ancak tecrübeli teknik adam, yeni seçilecek başkanla anlaşma sağlayamazsa Onyekuru mecburen başta Olympiakos olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.




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