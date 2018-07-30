  •  
    İşte Phillip Cocu'nun 7 genç için verdiği rapor!
  •  
    Beşiktaş için cevap var; "Hedef Türkiye değil..."
  •  
    Jurgen Klopp, Beşiktaşlı yıldızdan artık vazgeçti!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Süper Lig'in eski yıldızı; şaşırtan bir "İMZA" attı

''Onyekuru en az 10 gol atar''

Galatasaray'ın Nijeryalı genç yıldızı, Valencia'dan sonra Club Africain ağlarını da salladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Milliyet
''Onyekuru en az 10 gol atar''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 03:23
Galatasaray'da Henry Onyekuru sevinci yaşanıyor. Everton'dan 800 bin euroya kiralanan Nijeryalı futbolcu, Valencia'dan sonra Club Africain maçında gol atarken, farklı pozisyonlarda görev yapabilme özelliği ile teknik kadronun elini güçlendirecek gibi görünüyor.

21 yaşındaki yetenekli futbolcunun 4 farklı pozisyonda oynama beceresi sarı-kırmızılılar için önemli bir avantaj olarak gösteriliyor. Bu çerçevede esas bölgesi hücum hattının sol tarafı olan Onyekuru, görev verildiğinde sağ kanatta, forvet arkasında veya forvet olarak da oynayabiliyor.

Genç futbolcunun hücum hattının her bölgesinde rahatlıkla oynayabilmesi olası sakatlık ve cezalarda bir joker olarak kullanılmasını sağlayacak. Onyekuru'ya yakın kaynaklar yetenekli oyuncunun Galatasaray'da çok etkili olacağını belirterek, "Son maçta gördük ki sürekli geriden gelip pozisyona girebiliyor. Yeni sezonda rahatlıkla 10 gol atar. Bu da bir kanat oyuncusu için iyi bir rakam" yorumunu yaptı.

Bu arada Galatasaray ile sözleşme imzalamasına karşın Valencia'nın bu anlaşmayı bozması için Everton'a teklifte bulunduğu iddialarını da değerlendiren Onyekuru'nun yakın çevresi, "Böyle bir şey mümkün değil. Onyekuru, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Galatasaray onu kiralayarak çok doğru bir iş yaptı. İngiltere'de oynayabilmesi için çalışma izni gerekiyor. Bunun için de Nijerya Milli Takımı'nda son iki senede oynayacağı maç sayısı önemli. Kısa vadede bu mümkün değil. Yani Everton'un gelecek sezon da Onyekuru'dan yararlanması zor. Bu nedenle belki 1 sene daha kiralarlar" ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için