''Onyekuru en az 10 gol atar''

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'dasevinci yaşanıyor. Everton'dan 800 bin euroya kiralanan Nijeryalı futbolcu, Valencia'dan sonra Club Africain maçında gol atarken, farklı pozisyonlarda görev yapabilme özelliği ile teknik kadronun elini güçlendirecek gibi görünüyor.21 yaşındaki yetenekli futbolcunun 4 farklı pozisyonda oynama beceresi sarı-kırmızılılar için önemli bir avantaj olarak gösteriliyor. Bu çerçevede esas bölgesi hücum hattının sol tarafı olan Onyekuru, görev verildiğinde sağ kanatta, forvet arkasında veya forvet olarak da oynayabiliyor.Genç futbolcunun hücum hattının her bölgesinde rahatlıkla oynayabilmesi olası sakatlık ve cezalarda bir joker olarak kullanılmasını sağlayacak. Onyekuru'ya yakın kaynaklar yetenekli oyuncunun Galatasaray'da çok etkili olacağını belirterek,yorumunu yaptı.Bu arada Galatasaray ile sözleşme imzalamasına karşın Valencia'nın bu anlaşmayı bozması için Everton'a teklifte bulunduğu iddialarını da değerlendiren Onyekuru'nun yakın çevresi, "Böyle bir şey mümkün değil. Onyekuru, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Galatasaray onu kiralayarak çok doğru bir iş yaptı. İngiltere'de oynayabilmesi için çalışma izni gerekiyor. Bunun için de Nijerya Milli Takımı'nda son iki senede oynayacağı maç sayısı önemli. Kısa vadede bu mümkün değil. Yani Everton'un gelecek sezon da Onyekuru'dan yararlanması zor. Bu nedenle belki 1 sene daha kiralarlar" ifadelerini kullandı.