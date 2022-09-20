Adana Demirspor'la iyi bir çıkış yakalayan Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi.



Niyerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada Henry Onyekuru'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.



Başarılı oyuncu, Adana Demirspor ile bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.





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