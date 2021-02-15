Onyekuru: "Çayını iç, keyfine bak Mustafa"

Onyekuru, kazandığı penaltıyı gole çeviren Mohamed için eğlenceli bir paylaşım yaptı

, Fotoğraf; AA
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Onyekuru: 'Çayını iç, keyfine bak Mustafa'
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15 Şubat 2021 09:10
Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen iki yıldız 3 puanı söktü, aldı.

Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.

"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.





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