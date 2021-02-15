Onyekuru: 'Çayını iç, keyfine bak Mustafa'

Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen iki yıldız 3 puanı söktü, aldı.Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı."1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.