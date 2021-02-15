Onyekuru: 'Çayını iç, keyfine bak Mustafa'

Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen iki yıldız 3 puanı söktü, aldı.
Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.
"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.
Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.
"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.
Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.