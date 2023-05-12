Onvo Büyükçekmece, Pınar Karşıyaka'ya geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 85-72 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Onvo Büyükçekmece, Pınar Karşıyaka'ya geçit vermedi!
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12 Mayıs 2023 21:17
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 13. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 35, Harris 7, Yesukan Onar 2, Sajus 14, Rivers 10, Can Kurt, Kulvietis 12, Muhammed Ali Güneş, Metehan Akyel, Can Maxim Mutaf, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 5

Pınar Karşıyaka: Thomas Akyazılı 11, Angola 16, Delgado 2, Brown 1, Kenan Sipahi 9, McCollum 14, Berkan Durmaz 6, Deniz Kılıçlı, Kuzminskas 13, Mert Celep

1. Periyot: 21-21

Devre: 36-35

3. Periyot: 63-50

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