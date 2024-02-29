Chicago Bulls forması giyen temsilcimiz Onuralp Bitim, ekibin United Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı iki uzatma sonunda 132-123 mağlup ettiği karşılaşmada NBA'deki ilk sayılarını kaydetti.



Onuralp karşılaşmada 28 dakika süre alırken, 10 sayı, 6 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.



DeMar DeRozan, 49 dakika forma giydiği maçta 35 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blokla Bulls'a liderlik eden isim oldu. Nikola Vucevic 24 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçı tamamlarken, Ayo Dosunmu 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Karşılaşmadan sonra takım arkadaşlarının kendisine verdiği destek hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:



"Onlar gibi takım arkadaşlarım ve antrenörlerim olduğu için çok şanslıyım. DeMar DeRozan benimle gurur duyduğunu söyledi ve bu benim için çok şey ifade ediyor çünkü onu izleyerek büyüdüm. İdollerimden biriydi. Ve şu anda birlikte sahada yer aldık ve birlikte kazandık. Bunu ondan duymak büyük bir nimet. Ayrıca Coby'den (White), Ayo'dan (Dosunmu) ve Vooch'tan (Nikola Vucevic), herkesten de aynı şekilde. Maç içinde ve maç sonrasında hepsi benimle konuşuyorlardı."



Cavs cephesinde Evan Mobley 25 sayı, 13 ribaund ve 4 blokla takımın en skoreriydi. Darius Garland 23 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla devam ederken, Donovan Mitchell 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU