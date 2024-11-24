Onuralp Bitim: "Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz"

A Milli Erkek Basketbol oyuncusu Onuralp Bitim, Macaristan maçı öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Onuralp Bitim: 'Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz'
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24 Kasım 2024 23:14
A Milli Erkek Basketbol oyuncusu Onuralp Bitim, 25 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Milli basketbolcu Onuralp Bitim, ay-yıldızlı formayı tekrar giyeceği için mutluluğunu dile getirdi.

Macaristan maçının önemine dikkati çeken Onuralp, "Ay-yıldızlı formayı girerek sahada olmak nerede olursa olsun çok değerli. Yarın oynayacağımız maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz." dedi.

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