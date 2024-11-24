Onuralp Bitim: 'Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz'

A Milli Erkek Basketbol oyuncusu Onuralp Bitim, 25 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, ay-yıldızlı formayı tekrar giyeceği için mutluluğunu dile getirdi.



Macaristan maçının önemine dikkati çeken Onuralp, "Ay-yıldızlı formayı girerek sahada olmak nerede olursa olsun çok değerli. Yarın oynayacağımız maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz." dedi.



