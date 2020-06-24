Onur Tuna Yağmur Karabal aşkı ortaya çıktı! Onur Tuna kimdir? Yağmur Karabal kimdir?

Yağmur Karabal kimdir sorusu ile birlikte oyuncu Onur Tuna'nın aşk yaşadıkları iddiası bulunuyor. Bu iki ismin Antalya'da aşk yaşadıkları belirtilirken aşklarını gizli tutmaya çalışan çift, takipçilerinden "Hayırlı olsun" mesajları yağdı. Haberler Yağmur Karabal ile Onur Tuna'nın aşk yaşadığı yönünde...Bu haberlerin ayyuka çıkmasından sonra sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal ile oyuncu Onur Tuna hakkında bilinmeyen konularla ilgili haberimize göz atabilirsiniz.Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yaptı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 247 bini aşan takipçisi bulunuyor. Genç sunucu bir dönem ise Exatlon Challenge yarışmacısı oldu. Genç sunucunun yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor.Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Onur Tuna 32 yaşındadır. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir'de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.2014 Bi Küçük Eylül Meselesi - Atıl - Oyuncu2020 Ağır Romantik - Kerem Babayiğit - Başrol Oyuncusu2011-2012 Hayat Devam Ediyor - Siraç - Bakırcı Oyuncu2013 Huzur Sokağı -Ali Taner Atahan -Oyuncu2014-2016 Filinta - Filinta Mustafa - Başrol Oyuncusu2016-2017 Cesur Yürek - Ömer Korkmaz - Başrol Oyuncusu2018-2019 Yasak Elma - Alihan Taşdemir - Başrol Oyuncusu2019- Mucize Doktor - Ferman Eryiğit - Başrol Oyuncusu