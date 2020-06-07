Onur Kıvrak'tan Alex de Souza'ya imalı cevap!

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın paylaşımı dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
Onur Kıvrak'tan Alex de Souza'ya imalı cevap!
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07 Haziran 2020 09:44
Trabzonspor'un o dönem Tolga Zengin'le birlikte kaleciliğini yapan ve özellikle Fenerbahçe maçlarında birçok gerginlik yaşayan Onur Kıvrak, Alex de Souza'nın paylaşımına cevap verdi.

Onur Kıvrak, 2010-2011 sezonuyla ilgili paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından Trabzonspor taraftarları çok sayıda yorumda bulundu.

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