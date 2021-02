Onur Kıvrak: 'Uğurcan açık ara Türkiye'nin en iyisi'

Uğurcan Çakır'ın bugünlere gelmesinde emeği bulunan isimlerden Onur Kıvrak, Metin Aktaş ve Alper Boğuşlu oyuncunun performansını değerlendirdi.61 Saat'ten Hasan Tüncel'e konuşan, bordo Mavili takımın başarılı eldiveni ve A Milli Takım'ın eski kaleci Antrenörü Alper Boğuşlu, Trabzonspor'un eski kaleci antrenörü Metin Aktaş ve Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Recep Kıvrak şöyle konuştu..."Uğurcan'a öncelikle 'Maşallah' demek istiyorum. Yetenekli daha da kendisini geliştirecek. Ondan önce İbrahim vardı Uğurcan onu geçip ondan önce çıktı. Yetenek vardı ancak özgüveni eksikti, benden sonra performans yakaladı. Evliliğin iyi geldiğini düşünüyorum. Bazılarına iyi gelmez baba olması da sorumluluk kattı. 2011'de ben o treni kaçırdım 2013 de kaçırdım. Atletico Madrid'den teklif gelmişti, vermediler. Güzel bir furya var, Türkler çok iyi performans sergiliyor. Uğurcan Çakır'ın da orada olması gerekiyor. Türkiye'nin açık ara en yetenekli kalecisi olduğunu düşünüyorum. Mert Günok da değerli ama Uğurcan daha iyi. Gönlümüzden geçen her zaman Uğurcan'ın bir numara olması tabi ki. Şu anda tartışmasız onun orada olması gerekiyor. Mert fena maçlar oynamıyor, yetenekli isim ama milli takım gençleşiyorsa 32 yaşında kalecinin olduğu yerde 25 yaşında kaleci varken onun oynaması gerekiyor.2009'da başladım Alper hocayla dolu dolu oynadım. Beni sürekli hazır tutuyordu. Kaleci antrenörleri kaleciler üzerinde çok etkilidir. Uğurcan gibi üst düzey kaleciyi çalıştırıyorsan üst düzey bilgiye sahip hoca olması lazım. Saha içi ve dışında bunu sürdürürsen başarılı olur. Metin hoca iyi insan severim ama verebilecekleri bir yere kadardı. Şimdi Haluk hoca ile çalışıyor onunla da milli takımda görev yapmıştım. Trabzonspor'a daha önce kaleci antrenörü olarak Mika'nın gelmesini istemiştim o en iyi antrenördü. Onla çalışmasını da isterdim. Hem antrenmanla hem mental fiziksel bir şeyler katması gerekiyor. Uğurcan bu performansını sürdürüp direkt yurt dışına gidecek. Ona da söyledim, yaptığım hataları yapma. Yurt dışı çok farklı kavram. Burak Yılmaz faktörü var Kaç yaşında? Ama iş yapıyor.Haluk hocayla çıkışı var, Avcı'nın da burada faydası çok. Şunu da ortaya koyalım Trabzonspor'un 2 tane çok iyi stoperi var. 2011'de Giray Egemen Glowacki olayı gibi. Kaleci çok büyük faktör. Ben hep maçın adamı oluyorum 10 tane kurtarıyordum 3 tane yiyordum. Uğurcan'da aynı durumu yaşadı. 2011'de takımla defans, takımla hücum yapardık. Uğurcan'ın en büyük avantajı Abdullah Avcı Gönül ister ki Şampiyonlar Ligi'ne gidip oynaması.Uğurcan Çakır, yetenekli kaleci, benim zamanında kiralık yolluyorlardı. Benim arkamda dursun dedim. Allah'tan durdu, o zaman bana kızmışlardı, Trabzonspor'a faydası oldu. Bir yere gitmezse 10 yıl kalesini korur. 2011'de İngiltere'ye gitmek istemiştim, daha çok birebirler var, altı pasta daha çok aksiyonlar var. İngiltere'ye gidebilir veya İspanya'ya ikisinde de kurtarır. Fransa falan olmaz, Rennes'e gideceğine Trabzonspor'da kalsın. Kulübün ona yol göstermesi kariyer planlaması yapması lazımUğurcan Çakır'a milli takımlarda görev veren ve bugünlere gelmesinde emeği bulunan eski Trabzonspor ve Milli takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu "Uğurcan, milli takımlarda takip ettiğim 20 yaş grubuna baktığımda onu yönlendirmiştim. Milli takımda bulunan her yaş gurubunda 5 kişilik havuzumuz vardı. En öne çıkan isimdi. Her yaş gurubunda kendisini sürekli kontrol ettim. Performanslarına göre güncelledim. Uğurcan'ın performansını yakaladığı zaman milli takımlarda çok iyi olacağını ön gördüm. Onu bir kenara yazdım ve takip ettim. Ümit milli takımda iyi işler yaptı takip ettim. Uğurcan'ın kendi göstereceği ortadaydı. Antrenmanlarını kaydettiriyor, bütün yaş gruplarını kayıt ediyordum. İyi gelişim gösterdi. Bana soruyorlardı %100 iyi olacak diyordum.Soru işaretleri vardı ama onları da tamamlama noktasında gelişme kat etti. Bu noktalara gelmesi sürpriz olmadı. Özellikle de bir dönem çıkış gösterdi. Bir dönem sonra ise takımın keyifsiz olması ona da doğal olarak yansıdı. Ama bu durum kısa sürdü ve yeniden çıkışa geçti. Takımına maç kazandırabilecek karakteri ve yeteneği var. Ben her zaman futbolcuda haliyle kalecide direnecek ve takımının şans ortamı yaratacak olmasına bakarım.Bir kaleciyi değerlendirirken milli takımın seremonisinde rakip takımın kalesine ya da en iyilerle kıyaslayarak bakarım. Kriterim budur. Uğurcan, bir sene önce de iyiydi Ama şimdi daha iyi. Milli takımda da rahatlıkla görev yapar. Avrupa'da bir takımda da görev yapar ama gelişimin tamamen tamamlanmadı. Şu an da ihtiyaca cevap veren bir durumu var artık milli takımda da oynayabilir, seneye daha da büyük olacak. En büyük haline henüz gelmedi, ama o çıtaya çok yakın. Trabzon'dan 3 tane kaleciyi Milli Takıma gönderdim. Onur takımın 3. kalecisiydi, Tolga istenmiyordu öyle bir performans yoktu. Onur'u oynattık milli takıma gitti. Sakatlandı "yandık" dediler, Tolga var dedik. Kimse güvenmezken arkalarında durdum ve başardık. Biz Trabzonlular her şeyini kralını çıkardık. Malzemecinin masörün, teknik direktörün hepsinin kralını çıkardık. Varsa hepsini toplayalım. O zaman şampiyonluk da başarı da gelir.Trabzonspor'da Uğurcan ile çalışan ve parlamasında en büyük rol oynayan isimlerden olan eski kaleci antrenörü Metin Aktaş "Uğurcan kalitesi belli olan biri isim sezon başındaki formsuzluğu sonrası yavaş yavaş form tuttu, potansiyelli bir kaleci Türkiye'yi aşmış keleci yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Sezon başındaki sıkıntılarımız oldu. Uğurcan bir sakatlık yaşadı. Gaziantep'de Erce kalde oynadı. Daha sonra sakat sakat milli takıma gitti. Milli takım idman performansı takımlarda çalıştığın gibi değil. Daha çok taktiksel çalışılır. Bizde bir tabir vardır. 22 gün yattı derler. Geldi buraya, Başakşehir maçını oynadı. Geldiğinde o arada Uğurcan ile çalışamamıştık. Kuvvet olarak maça hazırlayamamıştık, oynamaya devam etti. Kötü giden neticelerden sonra ayrıldık iyi çalışıyor ki formunu yakaladı. Bana göre Türkiye'yi almış bir kaleci baktığında Avrupa'da oynayabilecek bir kaleci. Potansiyeli var. Uğurcan gelişmeye çok açık. Uğurcan'ın kaderini kendi tercihi belirleyecektir, Avrupa'daki kalecileri seyrettiğimde bence çok rahat Juventus, Chelsea ya da Manchester'da oynar.Kalecide önemli olan ayaktır, oyun kurmaya değer veriyorlar. Bu adamda hepsi var. Patlayıcılık, refleks, fizik zaten var. Avrupa'da aranan kritikler bunlar. Fransa'dan Rennes teklif geldi. 15 milyon verdi. Türk kaleciye çok iyi para verildi, Ama daha iyi yerleri hak ediyor.Uğurcan'ın profesyonel şekilde çalışması lazım, bireysellikten daha çok saha dışında mental destek alması lazım. Mesela Yusuf Yazıcı bunu yaptı. O tarz şeylere yönelmesi lazım. Konuşması oturup kalkması bunları geliştirmesi lazım. Büyük takıma gittiğin zaman daha çok konuşmanı bir gazeteciyle nasıl değerlendireceğini geliştirmesi lazım. İyi bir kaleci bir puan derler. Beşiktaş maçında tek başına götürdü. Kalecinin iyi olması takımın dirençli durması demek. Bir nevi takımı ayakta tutan kaleci oldu. Uğurcan bazen konsantre sorunu yaşasa da iyi gününde üst düzey performans ortaya koyuyor.