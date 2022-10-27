KIVRAK'TAN GÜNEŞ'E MESAJ

"BİR KALBE İKİ SEVDA SIĞMAZ"

Trabzonspor'un eski kaptanlarından biri olan Onur Recep Kıvrak, Valerien Ismael'in görevine son verilmesinin ardından Beşiktaş ile yeniden anlaşan Şenol Güneş'e sosyal medya üzerinden bir göndermede bulundu.Kendisine ait sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Kıvrak, 2009-10 ile 2012-13 sezonları arasında teknik patronluğunu yapan Şenol Güneş'e tavır koydu.Kıvrak Trabzonspor forması ile yaptığı paylaşımında, "Bir kalbe iki sevda sığmaz" diyerek isim vermese de Şenol Güneş'i eleştirdi.2007-08 sezonunda bordo-mavililerin kadrosuna katılan Onur Recep Kıvrak, 12 sezon forma giydikten sonra olaylı bir şekilde Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.