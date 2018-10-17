  •  
    G.Saray'dan 500 binlik kurtarıcı forvet hamlesi
  •  
    "Cenk, Arda gibi sakın Türkiye'ye gelmesin!.."
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ali Koç'un 'silindi' dediği veriler böyle ortaya çıktı
  •  
    ..Ve Eljif Elmas'a milli takımda şok: İlk kez!..

Onur Kıvrak: "Sonuna kadar şampiyonluk yarışındayız"

Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak iddialı açıklamalar yaptı..."Şehrin takıma olan sevgisini yeni gelenlere anlatıyorum. Burası özel bir yer. Taraftar, gönülden oynayan bir takım görmek istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi bir seri yakaladık. Devamını getireceğiz ve sonuna kadar ligdeki yarışta olacağız"

Onur Kıvrak: 'Sonuna kadar şampiyonluk yarışındayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 07:56
Trabzonspor'un en tecrübeli ismi olan Onur Kıvrak, Fanatik gazetesine konuştu.

Her geçen hafta oyun anlamında daha iyi seviyeye geldiklerini belirten kaptan, kazanmak veya kaybetmekten ziyade esas konunun farklı olduğuna dikkat çekti.

Başarılı eldiven, "Şehri takıma olan sevgisini yeni gelenlere anlatıyorum. Taraftarlar bizimle üzülüyor, bizimle seviniyor. Burası özel bir yer. Trabzon'da Trabzonspor'un önemi çok büyük. Taraftar kadar sahadaki oyuncular da dertlenmeli. Onlar, gönülden oynayan bir takım görmek istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

'Araya moralli girdik'

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Onur, "İki haftadır kazanıyoruz. Milli araya moralli girdik, moralli çıkmak bizim elimizde. İyi bir seri yakaladık. Devamını getireceğiz. İnanıyorum ki Trabzonspor sonuna kadar ligdeki yarışın içinde olacak" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için