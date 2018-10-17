'Araya moralli girdik'

Trabzonspor'un en tecrübeli ismi olan Onur Kıvrak, Fanatik gazetesine konuştu.Her geçen hafta oyun anlamında daha iyi seviyeye geldiklerini belirten kaptan, kazanmak veya kaybetmekten ziyade esas konunun farklı olduğuna dikkat çekti.Başarılı eldiven, "Şehri takıma olan sevgisini yeni gelenlere anlatıyorum. Taraftarlar bizimle üzülüyor, bizimle seviniyor. Burası özel bir yer. Trabzon'da Trabzonspor'un önemi çok büyük. Taraftar kadar sahadaki oyuncular da dertlenmeli. Onlar, gönülden oynayan bir takım görmek istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Onur, "İki haftadır kazanıyoruz. Milli araya moralli girdik, moralli çıkmak bizim elimizde. İyi bir seri yakaladık. Devamını getireceğiz. İnanıyorum ki Trabzonspor sonuna kadar ligdeki yarışın içinde olacak" diye konuştu.