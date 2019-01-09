Onur Kıvrak: 'Dozer Cemil'in yolundan gidiyorum, futbolu bırakıyorum'

Trabzonspor'da Recep Onur Kıvrak dönemi resmen bitti. Malatyaspor maçı sonrası kadro dışı kalan tecrübeli kaleci dün yönetimle yaptığı görüşme sonrası geleceğine yönelik alacaklarından vazgeçti. Onur'a 500 bin Euro peşin para verildi. Kalan 2.5 milyon Euro ise yıl sonara kadar taksitlerle ödenecek. Yaptığı bu anlaşmayla Trabzonspor defterini kapatan tecrübeli kaleci son röportajını Karadeniz Gazete'ye verdi.İşte Onur Kıvrak'ın o sözleri: Hakkımda yalan yanlış haberler çıktı. Bunların hepsini sineye çektik. Paranın tamamını istediğim yazıldı. Hain oldum. Paragöz denildi. Trol hesaplarla sosyal medyadan üzerime saldırıldı ancak Trabzonspor'a olan sevdam yüzünden bunların hepsini önemsemeyip bir kenara attım. Çok yıpratıldım. Şimdi İzmir'e gidiyorum.12 yıl Trabzonspor forması giydim. 6 yıl kaptanlık yaptım. Tesislerde rahmetli Dozer Cemil'in bir sözü asılı. Diyor ki, ''Ben Trabzonspor'un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam.' Bu söz benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Ailemin de kararı bu yönde. Bana verecek paraları yoktu. Serbest kalacaktım. Belki de birkaç yıl transfer yasağı gelecekti. Ama bunu yapmadım."Hakkımda yalan yanlış şeyler yazıldı. Eğer ben paracı olsam ve hakkım olanda ısrarcı olsaydım serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı. Bana ödeyecek paraları yoktu ama sırf Trabzonspor zor durumda kalmasın diye her şeyi sineye çektim ve bana önerdikleri şartları kabul ettim. Burada 12 yılım geçti. 6 yıl kaptanlık yaptım, çok yıpratıldım. Artık bir daha bu şehre dönmemek üzere İzmir'e gidiyorum. Rahmetli Dozer Cemil'in Tesislerdeki "Ben Trabzonspor'un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam" sözü benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Herkes hakkını helal etsin."