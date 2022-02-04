Onur Gözbaşı: "Önemli bir virajı atlattık"

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Hatayspor'u 4-3 yendikleri maçın ardından önemli bir virajı galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Onur Gözbaşı: 'Önemli bir virajı atlattık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2022 23:57
Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Keyifli, bol gollü bir maç izlettiklerini anlatan Gözbaşı, "Güzel futboldan dolayı Hikmet hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Kayserispor, yeni transferleriyle birlikte kadro derinliği olan ligin en önemli takımlarından biri haline geldi." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin kontrollü ve planlı bir yapılanmayla daha önemli konuma geleceğini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Bugün önemli bir virajdı, yukarılarda yer edinebilmek adına bu virajı iyi bir şekilde atlattık. İlerleyen günlerde üzerine koyarak, iyi futbol izleterek daha yukarılara geleceğimize inancımız tam. Esas planlamayı başkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki sene konumlandıracağız. Kontrollü, planlı, bütün şehrin desteği ile hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önemli 2 maçımız var, desteğe devam edelim."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.