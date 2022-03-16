Yukatel Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, teknik direktör Hikmet Karaman ile iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi.



Gözbaşı, Kayserisporlu oyuncular Yasir Subaşı, Bernard Mensah ve yardımcı antrenör Ali Eren Beşerler ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'22) söyleşiye katıldı.



Erciyes Kültür Merkezi'ndeki söyleşide konuşan Gözbaşı, futbol kulüplerinde şanssız dönemler yaşanabildiğini belirtti.



Kayserispor'un da geçen sezonlarda sıkıntılı süreçler yaşadığını aktaran Gözbaşı, şöyle konuştu:



"Zor bir süreci atlattık. Hem mali hem de hukuki bir süreci atlattık. Yönetim olarak gündemimiz çoğunlukla bu konular oldu. Bir taraftan da sportif başarının gelmesi gerekiyordu. Bazen içsel bazen de dışsal sorulardan dolayı kötü günler yaşadık. Şu anda çok değerli bir hocamız var, Hikmet hocamızla birlikte güzel bir ivme yakaladık ve böyle devam edeceğiz. Türkiye Kupası yarı finalistiyiz, çok önemli maçlar kazanarak geldik buraya. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bütünleşeceğiz. Hep birlikte güzel organizasyonlar yaparak bu şehri spor şehri haline getireceğiz. Gençlerin de buna destek vermesi gerekiyor."



Yardımcı antrenör Beşerler ise bir katılımcının Kayserispor'un öne geçtiği maçlarda 31 puan kaybettiğini hatırlatması üzerine bu konuda teknik ekibin ciddi çalışmaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bunun nedeni yediğimiz talihsiz goller, hakem hataları ve psikolojik sorunlar. Her şeyden önce yeni kurulmuş bir takımız. Bu sezonki takımımızda geçen yıldan çok az sayıda oyuncu var. Ligde bizden üstte olan ve öne geçtikten sonra puan verdiğimiz takımların neredeyse tamamı birkaç yıldır birlikte oynayan takımlar. Hatayspor, Konyaspor, Trabzonspor gibi oturmuş takımlara karşı puan kaybı yaşadık. Biz her şeye rağmen bu konunun üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Özellikle bu konuyla alakalı önemli çalışmalarımız var. Antrenmanlarda bu konuyla alakalı çalışmalarımız var. Haftada 2-3 gün bunu önleyebilmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız, öne geçtikten sonra takımın, teknik ekibin direktifleri doğrultusunda geri çekildiğini düşünüyor ama tam tersi bir durum var. Biz gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor."



Oyuncular Subaşı ve Mensah ise futbol kariyerleriyle ilgili katılımcılarla sohbet etti.



