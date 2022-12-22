Onur Bulut transferinde flaş gelişme

Kayserispor'un milli futbolcusu Onur Bulut'un menajeri kulüple görüşme yapmak için Kayseri'ye gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut transferinde flaş gelişme
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22 Aralık 2022 20:25
İsmi büyük kulüpler ile anılan Kayserispor'un milli futbolcusu Onur Bulut'un transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

"SÜRPRİZ OLDU"

Yıldız oyuncunun menajeri Cengiz Erten Kayseri'ye gelirken, Kayserispor Başkan Ali Çamlı, "Bana da sürpriz oldu. Detayları konuşacağız." dedi.

"Onur Bulut konusunda herhangi sorun yok" diyen Çamlı, menajer Erten ile Recep Mamur Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

HABER: Faruk Aydemir

 
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