Onur Bulut'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesi beklenirken, Sacha Boey'i de yakından ilgilendiren bir transfer gelişmesi yaşandı. Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, Radyo Spor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın kulübü ile anlaşması durumunda transfer olabileceğini söyledi.
SACHA BOEY'İ ETKİLEYEN GELİŞME
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in takımdan ayrılacağı iddiaları medyaya yansırken, Okan Buruk'un takımın başına geçtiğinde vereceği rapor doğrultusunda bir karar verileceği belirtildi.
Tüm bu gelişmeler eşliğinde, Radyospor'a konuşan Onur Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı sağ bek, "Galatasaray'la görüşme olacak dediler, ama oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Elyasa Süme abi verdi bana bu bilgiyi. İlgi olduğunu söyledi ama gerisi yok. 1 sene daha sözleşmem var. O yüzden ben bekliyorum. Olursa olur, olmazsa Kayseri'de mutluyum. Kendimi pek baskı altına koymuyorum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLİR"
Başarılı futbolcu açıklamalarının devamında Okan Buruk hakkında övgü dolu sözlerde bulunarak şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Okan Buruk'u izleme şansım olmadı. Belki görmüşümdür ama şu anda hatırlamıyorum. Okan hoca gerçekten çok iyi teknik direktör. Başakşehir'deki oynattığı futbolu son dönemlerde herkes takdir etti, herkes çok sevdi. Bence Başakşehir'i Başakşehir yapan Okan hocaydı. Galatasaray'da da büyük işler başarabilir."
SON KARAR OKAN BURUK'UN
Galatasaray'ın ilgisini gizlemeyen ve transferde de istekli olduğunu belirten Onur Bulut'un bu açıklamaları sonrası sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray'da Sacha Boey'in durumuna göre, Onur Bulut transferinde son kararı Okan Buruk'un vereceği ifade ediliyor.
SACHA BOEY'İ ETKİLEYEN GELİŞME
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in takımdan ayrılacağı iddiaları medyaya yansırken, Okan Buruk'un takımın başına geçtiğinde vereceği rapor doğrultusunda bir karar verileceği belirtildi.
Tüm bu gelişmeler eşliğinde, Radyospor'a konuşan Onur Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı sağ bek, "Galatasaray'la görüşme olacak dediler, ama oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Elyasa Süme abi verdi bana bu bilgiyi. İlgi olduğunu söyledi ama gerisi yok. 1 sene daha sözleşmem var. O yüzden ben bekliyorum. Olursa olur, olmazsa Kayseri'de mutluyum. Kendimi pek baskı altına koymuyorum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLİR"
Başarılı futbolcu açıklamalarının devamında Okan Buruk hakkında övgü dolu sözlerde bulunarak şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Okan Buruk'u izleme şansım olmadı. Belki görmüşümdür ama şu anda hatırlamıyorum. Okan hoca gerçekten çok iyi teknik direktör. Başakşehir'deki oynattığı futbolu son dönemlerde herkes takdir etti, herkes çok sevdi. Bence Başakşehir'i Başakşehir yapan Okan hocaydı. Galatasaray'da da büyük işler başarabilir."
SON KARAR OKAN BURUK'UN
Galatasaray'ın ilgisini gizlemeyen ve transferde de istekli olduğunu belirten Onur Bulut'un bu açıklamaları sonrası sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray'da Sacha Boey'in durumuna göre, Onur Bulut transferinde son kararı Okan Buruk'un vereceği ifade ediliyor.