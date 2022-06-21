Onur Bulut'tan Galatasaray açıklaması!

SACHA BOEY'İ ETKİLEYEN GELİŞME

"GALATASARAY'DA BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLİR"

SON KARAR OKAN BURUK'UN

Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesi beklenirken, Sacha Boey'i de yakından ilgilendiren bir transfer gelişmesi yaşandı. Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, Radyo Spor'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın kulübü ile anlaşması durumunda transfer olabileceğini söyledi.Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in takımdan ayrılacağı iddiaları medyaya yansırken, Okan Buruk'un takımın başına geçtiğinde vereceği rapor doğrultusunda bir karar verileceği belirtildi.Tüm bu gelişmeler eşliğinde, Radyospor'a konuşan Onur Bulut önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı sağ bek,ifadelerini kullandı.Başarılı futbolcu açıklamalarının devamında Okan Buruk hakkında övgü dolu sözlerde bulunarak şu ifadelere yer verdi:Galatasaray'ın ilgisini gizlemeyen ve transferde de istekli olduğunu belirten Onur Bulut'un bu açıklamaları sonrası sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray'da Sacha Boey'in durumuna göre, Onur Bulut transferinde son kararı Okan Buruk'un vereceği ifade ediliyor.