Onur Bulut'tan Arda Güler'e: "Dokunmadan düşüyorsun"

Büyük tartışma yaratan penaltı için teması olmadığını söyleyen Onur Bulut, soyunma odasına giderken Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e tepki gösterdi

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Onur Bulut'tan Arda Güler'e: 'Dokunmadan düşüyorsun'
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03 Nisan 2023 10:09
Derbide Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırdığı penaltı geceye damga vurdu. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.

Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda" dedi. 18 yaşındaki yıldız ise "Hakem verdi abi, bana değil ona itiraz et" karşılığını verdi.

İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun" dediği kameralara yansıdı.

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