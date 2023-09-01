Onur Bulut: "Şu anda her şey iyi gidiyor"

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Onur Bulut: 'Şu anda her şey iyi gidiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 00:01
Beşiktaş'ta Onur Bulut, 1-0 kazanılan Dinamo Kiev maçının ardından görüşlerini aktardı.

Onur Bulut, "Kontrol bizdeydi, pozisyon vermedik. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada gösterebildik. Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Allah'a şükür şu an her şey iyi gidiyor." dedi.

Milli futbolcu sözlerini, "Buraya 6'da 6 ile geldik. Buraya yüksek konsantrasyonla ile geldik ve sahadan galip ayrıldık. Ligde de hedefimiz belli, Sivas maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery