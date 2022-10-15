Onur Bulut: 'Müthiş oynadık'

Kayserisporlu Onur Bulut, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Onur Bulut yaptığı açıklamada, "2-0'a kadar müthiş oynadık. Topa sahip olmak istedik." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "İkinci yarı skorun etkisi ve Galatasaray'ın baskısıyla, biraz daha az çıktık. Bunu 90 dakika yapmak zor ama yine de yapmalıyız." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ