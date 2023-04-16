Onur Bulut: "İnşallah Ümraniyespor'u yeneriz"

Beşiktaşlı Onur Bulut, Trabzonspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut: 'İnşallah Ümraniyespor'u yeneriz'
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16 Nisan 2023 23:25
Beşiktaşlı Onur Bulut, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Onur Bulut "Kazanmaya geldik. Kaybedebilirdik de ama keşke yenebilseydik. Maalesef yenemedik. İnşallah Ümraniyespor'u yeneriz. Sonra Galatasaray maçı var. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Siyah-beyazlı futbolcu "İstediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimiz pozisyonlara giremedik. Bazen böyle maçlar oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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