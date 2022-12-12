Kayserispor forması giyen ve özellikle "dört büyük" takıma transferde adı geçen Onur Bulut için sözleşme açıklaması geldi.



28 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Elyasa Süme, oyuncusu ile Kayserispor arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı yönünde çıkan gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süme, şu ifadeleri kullandı;



"Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halan devam etmektedir.



Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





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