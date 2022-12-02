Yukatel Kayserisporlu Onur Bulut ile ilgili çıkan transfer haberleri üzerine açıklama geldi.Türkiye'de geçmiş yıllarda forma giyen ve şimdilerde menajerlik yapan Elyasa Süme, futbolcusu Onur Bulut ile ilgili haberleri yalanladı.Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme açıklamasında "Futbolcumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir." ifadelerini kullandı.