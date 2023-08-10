Onur Bulut: 'Daha iyi olmalıyız'

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut, Neftçi Bakü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Onur Bulut, "Maça gayet iyi başladık. İlk yarıyı bence çok iyi oynadık. ikinci yarıyı istediğimiz gibi oynamadık. İstediğimiz oyunu 90 dakika oynamalıyız. Sezon daha yeni başladık, 3. maçımız, inşallah önümüzdeki maçlarda bir tık daha iyi yaparız ikinci yarıları" dedi.
Performansı için konuşan milli futbolcu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir iki pozisyonda daha iyi oynayabilirdim. Maçtan maçta gelişmeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.
Onur Bulut, son olarak farklı bölgelerde oynamasıyla ilgili, "Ben sağ bek olarak geldim. Ama şu anda başka görev veriliyor. Verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum." cevabını verdi.
Onur Bulut, "Maça gayet iyi başladık. İlk yarıyı bence çok iyi oynadık. ikinci yarıyı istediğimiz gibi oynamadık. İstediğimiz oyunu 90 dakika oynamalıyız. Sezon daha yeni başladık, 3. maçımız, inşallah önümüzdeki maçlarda bir tık daha iyi yaparız ikinci yarıları" dedi.
Performansı için konuşan milli futbolcu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir iki pozisyonda daha iyi oynayabilirdim. Maçtan maçta gelişmeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.
Onur Bulut, son olarak farklı bölgelerde oynamasıyla ilgili, "Ben sağ bek olarak geldim. Ama şu anda başka görev veriliyor. Verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum." cevabını verdi.