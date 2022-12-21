Onur Bulut, Beşiktaş'ı bekliyor

Kayserispor'da yeni yönetimin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek Onur Bulut, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut, Beşiktaş'ı bekliyor
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21 Aralık 2022 10:39
Onur Bulut
Onur Bulut
Kayserispor
Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından A Milli Takım 'a yükselen Onur Bulut, kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR

İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor.

İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur, Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'la yaptığı temasları sonuçlandırmasını bekliyor. 

 
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