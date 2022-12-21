Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından A Milli Takım 'a yükselen Onur Bulut, kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor.
BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR
İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor.
İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur, Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'la yaptığı temasları sonuçlandırmasını bekliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR
İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor.
İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur, Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'la yaptığı temasları sonuçlandırmasını bekliyor.